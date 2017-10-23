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بالصور.. "محلب وأبو النجا" في احتفالية بدء الدراسة بالجامعة اليابانية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "محلب وأبو النجا" في احتفالية بدء الدراسة بالجامعة اليابانية

02:01 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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كتبت-داليا شبل:

احتفلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، ببدء الدراسة لأول مرة بمرحلة البكالوريوس لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال بالجامعة.

وافتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق مستشار الرئيس للمشروعات، مبنى الخدمات التعليمية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والذي بلغت تكلفته 105 ملايين جنيه على مساحة 2500 متر مربع للدور الواحد بمساحة كلية 7500 متر مربع، والذي يضم قاعات دراسية وأنشطة ومسرح بسعة 300 مقعد.

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، إن احتفاليه اليوم جاءت بمناسبة بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس واستقبال أول دفعه بكلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.

وأوضح "الجوهري"، الجامعة المصرية اليابانية، ثمرة التعاون والشراكة بين واليابان بعد زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية إلى اليابان حيث تعد أول جامعة تطبق المعايير اليابانية خارج اليابان وهي أكبر مشروع تموله هيئة التعاون الدولي (جايكا) على مستوى العالم.

من جانبها أعلنت السفيرة فايزة أبو النجا، أن الجامعة اليابانية نموذجا لإصلاح التعليم في مصر وهو أهم وسيلة لمحاربة الفكر المتطرف الذي ينتج الإرهاب.

حضر الاحتفالية السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير دولة اليابان بالقاهرة، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اللواء سيد عبد الفتاح، محافظ شمال سيناء، وإيتوتيرويوكي، ممثل جايكا القاهرة.​

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