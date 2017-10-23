اختفاء 3 عمال فلسطينيين على الحدود بين مصر وقطاع غزة
اختفاء 3 عمال فلسطينيين على الحدود بين مصر وقطاع غزة
02:05 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
حركة حماس
غزة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة اختفاء ثلاثة عمال فلسطينيين اليوم، الاثنين، على الحدود مع مصر.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إن العمال الثلاثة اختفوا "داخل أحد الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية".
وذكر البزم أن "الأجهزة الأمنية تقوم بإجراء التحقيقات لمعرفة مصيرهم" دون أن يقدم المزيد من التوضيحات حول الحادثة التي تعد الأولى من نوعها.
من جهتها، رجّحت مواقع الكترونية مقربة من حماس، اختطاف العمال على يد ممسلحين يُعتقد أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وعززت حماس إجراءاتها منذ عدة أشهر ضد تنظيم داعش، وعلى الحدود بين قطاع غزة ومصر، بموجب تفاهمات مع السلطات المصرية لزيادة ضبط السياج الحدودي ومنع تنقل المسلحين.
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