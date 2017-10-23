طعن مقدمة برامج محطة إذاعية روسية ناقدة للكرملين

موسكو- (د ب أ):

قال اليكسي فينديكتوف رئيس تحرير محطة "ايكو اوف موسكو" الإذاعية اليوم، الاثنين، إن مجهولا اقتحم المكاتب التحريرية للمحطة، الناقدة للحكومة الروسية، وطعن مقدمة برامج في رقبتها.

وتم نقل نائبة رئيس التحرير تاتيانا فيلجينجاوير، (32 عاما)، للمستشفى بعد إصابتها بإصابات خطيرة.

وقامت القوات الأمنية باعتقال المهاجم في مكاتب المحطة، الواقعة بوسط موسكو.

ولم تعرف بعد خلفية الهجوم.