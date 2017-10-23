رئيس "دعم مصر": نحن في حالة حرب وهروب النواب غير مقبول

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مجلس النواب في حالة حرب والهروب منها أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن بعض النواب لهم أعذار في تقديم الاستقالة.

ووصف "السويدي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تراجع النائب محمد فؤاد عن استقالته، عقب إقرار المجلس بسعودية جزيرتي "تيران وصنافير"، بالشجاع، مطالبا بضرورة إعلان النائب تراجعه عن أسباب الاستقالة، خصوصا فيما يتعلق بالإساءة للمجلس.

وشدد النائب على ضرورة أن يقدم النائب اعتذارا عن ما بدر منه في اتهامات موجهة للنواب، وأن يعلن أن أسبابه للاستقالة قد زالت.​