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لماذا استبعد الأمن هرب إرهابيي الواحات إلى ليبيا؟

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مصراوي Masrawy

لماذا استبعد الأمن هرب إرهابيي الواحات إلى ليبيا؟

01:47 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

لماذا استبعد الأمن هرب إرهابيي الواحات إلى ليبيا؟

كتب ـ محمد الصاوي:

استبعد مصدر مسئول بوزارة الداخلية هروب الإرهابيين المشاركين في هجوم طريق الواحات الذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين، إضافة لمقتل وإصابة 15 إرهابيا، إلى ليبيا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي": عمليات التمشيط الجوي بدأت عقب الحادث مباشرة، ومشطت الطائرات الحدود الغربية والمناطق المتاخمة لها، وتحتاج سيارات الدفع الرباعي 6 ساعات للوصول إلى حدودنا مع ليبيا، وهو ما يعني أنها كانت ستصل بعد الشروق وسيسهل رصدها، ما يرجح أنهم لم يهربوا إلى ليبيا.

وأكد المصدر أن هناك تنسيقا كاملا بين وزراتي الدفاع والداخلية بشأن ملاحقة المتهمين بتنفيذ حادث الواحات، مشيرا إلى أن عمليات التمشيط المستمرة حتى الآن ترتكز على الظهير الصحراوي لمحافظات الجيزة والفيوم والمنيا، بالإضافة إلى الجبال الواقعة في محيط الواقعة.

كانت مصادر أمنية حددت لـ"مصراوي" أمس 3 أماكن محتملة داخل الصحراء الغربية هرب فيها الإرهابيون، وقالت المصادر المشاركة في عملية التمشيط إن الإرهابيين هربوا إما إلى جبال المنيا أو وادي الريان داخل حدود محافظة الفيوم، أو أنهم يختبئون في وكر آخر بالصحراء المفتوحة، قرب منطقة الكيلو 135. ​

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مصراوي Masrawy

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