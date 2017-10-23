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بالصور - القوات الجوية تدمر 8 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة على الحدود الغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور - القوات الجوية تدمر 8 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة على الحدود الغربية

01:43 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

إمام بالأوقاف:

الألبوم التالى

إمام بالأوقاف: "الواسطة" استبعدتني من التعيين.. و"القطاع الديني":

كتب- مصطفى المنشاوي:

أحبطت القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، ودمرت 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وقضت على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها.

وقالت المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، إن هذه العملية جاءت؛ تزامنا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، واستمرارا للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتي ذلك مع استمرار القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار؛ لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية​

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