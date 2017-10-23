طلاب "تمريض ونوعية" المنصورة يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواحات

الدقهلية- رامي القناوي:

وقف طلاب كليتي التمريض والتربية النوعية بجامعة المنصورة بفرعيها بمنية النصر وميت غمر اليوم الإثنين، دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من ضباط وجنود الشرطة الذين استشهدوا خلال مواجهات مع عدد من العناصر الإرهابية في صحراء الواحات.

وقالت جامعة المنصورة في بيان اليوم الإثنين، إن طلاب جامعة المنصورة وعلمائها وباحثيها والعاملين وطوائف الشعب المصري يقفون صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب وأن الدولة قادرة على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأضاف البيان، أن كل أشكال الإرهاب لم ولن تنال من عزيمة المصريين على استكمال طريق التقدم والبناء والنهوض بوطنهم.

أقرأ ايضاً:

حادث الواحات الإرهابي.. لحظة بلحظة (تغطية خاصة)