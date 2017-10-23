إطلاق اسم «شهيد الواحات» على المدرسة الثانوية التجارية بالباجور

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كتب: أحمد السيد

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إطلاق اسم الشهيد الرائد أحمد عبد الباسط، على المدرسة الثانوية التجارية للبنات بالباجور ومركز شباب قرية كفر الخضرة، وذلك تخليدًا لذكراه وبطولاته.

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وأشار "عبدالباسط" إلى تقدير المحافظة لدور الشهداء في حماية الوطن بأرواحهم، داعيًا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، مؤكدًا على ضرورة توحد الشعب المصري مع القوات المسلحة والشرطة خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره من الوطن.

يذكر أن الشهيد رائد شرطة أحمد عبد الباسط من قوة الأمن الوطني ابن قرية كفر الخضرة مركز الباجور مواليد 1985، وقد استشهد خلال مداهمة بؤرة إرهابية تم فيها تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر الإرهابية بمنطفة الواحات.