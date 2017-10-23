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إطلاق أسماء شهداء الواحات على مدارس ومساجد في المنيا (صور)

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إطلاق أسماء شهداء الواحات على مدارس ومساجد في المنيا (صور) إطلاق أسماء شهداء الواحات على مدارس ومساجد في المنيا (صور)

التحرير

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وافق اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، على إطلاق أسماء شهداء حادث الواحات على عددٍ من المدارس والمساجد في محل إقامتهم.

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جاء ذلك خلال تقديم المحافظ لواجب التعازي لأسر شهداء حادث الواحات الإرهابي، والذين استشهدوا في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة، حيث وافق المحافظ علي الطلب المقدم من أهالي قرية الرحمانية بمركز ديرمواس بإطلاق اسم الشهيد رائد محمد عبدالفتاح علي المدرسة الإعدادية بالقرية، وكذلك إطلاق اسم الشهيد علي مسجد البدر بالقرية، وإطلاق اسم الشهيد مجند عمر فرغلي علي أحد المدارس بمدينة ملوي، وكذلك دراسة توفير فرصة عمل لشقيق الشهيد.

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ووجه البديوي، رؤساء مدن المنيا وملوي وأبوقرقاص بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا وإدارة المجالس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق أسماء كل من الشهيد المقدم محمد وحيد حبشي بمدينة المنيا والشهيد المجند بطرس سليمان مسعود بعزبة العسوية، التابعة لقرية السلطان حسن، بمركز أبو قرقاص، والشهيد مجند محمود نصر رجب بقرية أم قمص بمركز ملوي، علي أحد المدارس الكائنة بمحل إقامتهم والتي تنطبق عليها الشروط.

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وقال المحافظ، أن إطلاق أسماء الشهداء يأتي تقديرًا وتكريمًا لهم وتكون أسمائهم على تلك المدارس شاهده للأجيال القادمة على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتخليدًا لذكراهم العطرة، موضحًا أن ما قدمه الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة سيظل تاج علي رؤوسنا.

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التحرير

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