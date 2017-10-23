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أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث الواحات: لن نتوقف عن التنمية

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أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث الواحات: لن نتوقف عن التنمية أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث الواحات: لن نتوقف عن التنمية

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علّق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على حادث الواحات الإرهابي، قائلًا إن الأعمال الإرهابية لن توقف الدولة من الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة.

أضاف إسماعيل، خلال تصريحاته لفضائية "أم بي سي 2"، اليوم الإثنين: "حادث الواحات عمل إرهابي خسيس يستهدف مصر، فنحن في تحدي كبير ولن يستطيع أحد إيقاف الشعب المصري وقيادته عن التنمية وتحسين مستوى المعيشة".

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تابع إسماعيل: "كفانا نتكلم عن مشاكلنا الاقتصادية وعلينا التعامل معها بمنتهى القوة والجدية، حتى يستطيع أن يشعر المواطن خلال الـ 3 سنوات القادمة أنه خرج من عنق الزجاجة، ويبدأ يعيش في مصر تليق بمصر وبمكانتها".

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