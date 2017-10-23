أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مدير أمن المنيا يقدم واجب التعازي لأسر شهداء «حادث الواحات»

Google+ Print
مدير أمن المنيا يقدم واجب التعازي لأسر شهداء «حادث الواحات» مدير أمن المنيا يقدم واجب التعازي لأسر شهداء «حادث الواحات»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدّم مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد اللواء محمد الخليصي، ومدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، واجب التعازي لأسر شهداء حادث الواحات والذين استشهدوا في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة، حيث قدمت محافظة المنيا 5 من الشهداء منهم ضابطان من مدينتي المنيا وديرمواس وثلاثة مجندين من مركزي أبوقرقاص وملوي.

حيث قدّم مساعد الوزير ومدير الأمن ومرافقيهم، واجب التعازي لأسر كل من، الشهيد الرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والشهيد المجند بطرس سليمان مسعود، والشهيد مجند عمر فرغل احمد بمدينه ملوي، الشهيد مجند محمود نصر رجب.

شاهد أيضا

وقال مدير الأمن: إن "الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الشرطة والقوات المسلحة ولا يزيدهم إلا إصرارًا لمحاربته والقضاء عليه، وإن جموع الشعب المصري تقف خلف الشرطة والجيش في تصديهم للإرهاب ودحره تمامًا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»