مدير أمن المنيا يقدم واجب التعازي لأسر شهداء «حادث الواحات»

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قدّم مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد اللواء محمد الخليصي، ومدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، واجب التعازي لأسر شهداء حادث الواحات والذين استشهدوا في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة، حيث قدمت محافظة المنيا 5 من الشهداء منهم ضابطان من مدينتي المنيا وديرمواس وثلاثة مجندين من مركزي أبوقرقاص وملوي.

حيث قدّم مساعد الوزير ومدير الأمن ومرافقيهم، واجب التعازي لأسر كل من، الشهيد الرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والشهيد المجند بطرس سليمان مسعود، والشهيد مجند عمر فرغل احمد بمدينه ملوي، الشهيد مجند محمود نصر رجب.

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وقال مدير الأمن: إن "الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الشرطة والقوات المسلحة ولا يزيدهم إلا إصرارًا لمحاربته والقضاء عليه، وإن جموع الشعب المصري تقف خلف الشرطة والجيش في تصديهم للإرهاب ودحره تمامًا".