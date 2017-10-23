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الرافال الفرنسية والمصرية ترافق طائرة السيسي ترحيبًا بزيارته

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الرافال الفرنسية والمصرية ترافق طائرة السيسي ترحيبًا بزيارته الرافال الفرنسية والمصرية ترافق طائرة السيسي ترحيبًا بزيارته

التحرير

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رافقت مقاتلات فرنسية و مصرية من طراز "رافال" الطائرة الرئاسية المصرية بعد دخلوها المجال الجوي الفرنسي ترحيبًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح لفرنسا.

وحلقت ثلاث طائرات مصرية على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية المصرية، فيما حلقت على جانبها الأيسر ثلاث طائرات فرنسية.

وتركت المقاتلات الست الطائرة الرئاسية قبيل وصولها مطار أورلي بخمسين ميلًا.

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كان قد غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاهرة، اليوم الاثنين، متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى زيارة تستغرق عدة أيام، للقاء نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. 

 

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التحرير

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