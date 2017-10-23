الزراعة: أسعار تقاوي القمح ثابتة..ورقابة صارمة على الجمعيات

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: إنه "تم توفير التقاوي الخاصة بالقمح - المحصول الاستراتيجى لمصر، حيث يُزرع فى 3 ملايين و200 ألف فدان سنويًا".

وأضاف "الشناوي" خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن تقاوي القمح أسعارها شبه ثابتة سواء حصل عليها المزارع من منافذ الوزارة أو من الشركات الخاصة، موضحًا أنه تم تطوير التقاوي لكى تحقق محصولًا زائد، يتم طرحها فى أربعة محافظات منها الشرقية والبحيرة.

وعن الرقابة على الجمعيات الزراعية، أوضح مسؤول الزراعة أن هناك رقابة صارمة على الجمعيات الزراعية، وسيتم تنظيم حملات توعية للمزارعين لتقديم الإرشاد الزراعى له ومعرفة أحدث التطورات لإنتاج كميات إنتاجية مضاعفة.

وتابع: "لا يوجد أكثر من 1800 مرشد زراعي على مستوى الجمهورية، وذلك يرجع لعدم تعيين أحد منذ عام 1980 في تلك الوظيفة"، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تحاول أن تواكب العالم فى التكنولوجيا.