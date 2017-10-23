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الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 15 28

بلطيم 16 27

مرسى مطروح 17 27

السلوم 16 24

سيوة 17 28

بورسعيد 19 27

دمياط 18 27

العريش 13 28

رفح 13 27

الإسماعيلية 15 29

السويس 17 29

رأس سدر 22 27

نخل 10 25

نويبع 23 27

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الطور 17 27

شرم الشيخ 24 29

الغردقة 21 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 16 28

بنى سويف 16 28

المنيا 15 28

أسيوط 15 29

سوهاج 17 29

قنا 17 31

الأقصر 17 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 16 32

الوادى الجديد 15 30

شلاتين 22 30

أبو رماد 23 29

رأس حدربة 24 28

حلايب 25 28

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