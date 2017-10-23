مصرع تلميذ ابتدائي بمعهد أزهري ابتلع عملة معدنية في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي تلميذ ابتدائي مصرعه، اليوم الإثنين، داخل معهد صفط راشين الأزهري، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عقب ابتلاعه عملة معدنية "جنيه" أثناء لهوه مع زملائه في المعهد، وقت الاستراحة "الفسحة"، ونقلت الجثة لمستشفى ببا المركزي.

واستقبل مستشفى ببا المركزي "محمد. أ. س" 7 سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي الأزهري، بمعهد صفط راشين الأزهري الابتدائي، جثة هامدة، عقب ابتلاعه عملة معدنية، وتم احتجاز الجثة داخل مشرحة مستشفى ببا المركزي لحين تصرف النيابة العامة.