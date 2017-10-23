محافظ الدقهلية: 305 مليون جنيه قروض للشباب من "مشروعك"

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، منح قروض لشباب الخريجين أبناء المحافظة ضمن قروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من برنامج مشروعك بنطاق المحافظة، بقيمة 305 مليون جنيه للمقترضين حتى شهر أكتوبر الجاري .

وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفية عقب اطلاعه على التقرير المقدم من إدارة مشروعك بشأن نشاط الوحدة، أن المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار البرنامج بلغت 5588 مشروعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا وفرت 14 ألف فرصة عمل .

وأشار إلى أن "الدقهلية" بهذه المبالغ من القروض الممنوحة والمشروعات، أصبحت ضمن المحافظات الخمس المتميزة والأفضل أداء على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك سعيًا دائمًا من أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة في مختلف المشروعات، وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.