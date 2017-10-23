إطلاق اسم الشهيد "أحمد عبدالباسط" على مدرسة ثانوية ومركز شباب بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، إطلاق اسم الشهيد الرائد "أحمد عبدالباسط" على المدرسة الثانوية التجارية للبنات بالباجور، ومركز شباب قرية كفر الخضرة، تخليدًا لذكراه وبطولاته.

وأشار المحافظ إلى تقدير المحافظة لدور الشهداء في حماية الوطن بأرواحهم، داعيًا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، ومؤكدًا ضرورة توحد الشعب المصري مع القوات المسلحة والشرطة خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره من الوطن.

واستشهد الرائد "أحمد عبدالباسط"، من قوة الأمن الوطني، ابن قرية كفر الخضرة، بمركز الباجور مواليد 1985، في مداهمة بؤرة إرهابية تم فيها تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر الإرهابية بمنطفة الواحات.