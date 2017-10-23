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شيخ الأزهر يزور مصابي حادث "الواحات" بمستشفى الشرطة

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يزور مصابي حادث "الواحات" بمستشفى الشرطة

01:31 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

زار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، مصابي حادث الواحات في مستشفى الشرطة بالعجوزة؛ للاطمئنان عليهم.

وأشاد شيخ الأزهر خلال الزيارة، ببسالة وشجاعة رجال الأمن في مواجهة الإرهابيين.

كانت وزارة الداخلية أعلنت استشهاد 16 من القوات "11 ضابط –4 مجندين – 1 رقيب شرطة"، وإصابة 13 "4 ضباط – 9 مجندين" في حادث الواحات الإرهابي

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