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"تشريعة النواب" تقر قانون "التدليس ومراقبة الأغذية"

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مصراوي Masrawy

"تشريعة النواب" تقر قانون "التدليس ومراقبة الأغذية"

01:27 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

النائب بهاء أبو شقة

كتب – أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من "أبو شقة" بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بالتدليس والغش ومراقبة الأغذية.

كما وافق على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، إضافة إلى مشروع ثالث بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وأجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات، إضافة إلى 3 مشروعات مقدمة من النواب محمد الكومي وعبد المنعم العليمي لمزيد من الدراسة.

في الوقت ذاته تعقد اللجنة اجتماعا مساء اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب هشام والي ومحمد الكومي ومحمد أبو حامد، بشأن تعديل قانون العقوبات.

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