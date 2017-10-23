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الأرصاد: موجة "طقس غير مستقر" تبدأ الثلاثاء.. ورسالة للمسئولين

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: موجة "طقس غير مستقر" تبدأ الثلاثاء.. ورسالة للمسئولين

01:19 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتبت - مادي غيث:

قال رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، إنه من المنتظر أن تتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ على غرب البلاد من غد الثلاثاء، على السواحل الشمالية الغربية تمتد نحو الداخل يوم الأربعاء المقبل لتبلغ الموجة ذروتها في نهاية يوم الخميس.

وأضاف عبدالعال، في بيان، اليوم الاثنين أنه من المنتظر خلال تلك الفترة أن تتكاثر السحب الممطرة على السوحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا، كما تنشط الرياح على غرب البلاد خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وأشار إلى أن من المنتظر أن يكون الطقس معتدلا نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال يومي الجمعة والسبت على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية من 25 إلى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية من 26 إلى 25 درجة مئوية.

محافظات الوجة البحري والقاهرة من 27 إلى 26 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 28 إلى 27 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 31 درجة مئوية.

محافظات جنوب سيناء من 30 إلى 29 درجة مئوية.

وأكد رئيس الأرصاد، أن الهيئة تهيب بكل المسئولين عن تلك المحافظات اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خاصة لمحافظات مطروح والإسكندرية وشمال ووسط سيناء.

وأضاف أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار ال 24 ساعة على التليفون الأتي (24646721).

 

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