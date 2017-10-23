لماذا احتلت الفتاة المصرية من بين أعلى معدلات البدانة في العالم؟

كتبت- هاجر حاتم:

سجلت مصر من بين الدول الأعلى في معدلات البدانة على مستوى العالم، إذ ارتفع نسب فرط الوزن والسمنة من 74% إلى 86% لدى الفتيات ومن 69% إلى 77% لدى الرجال وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور "أيمن البدراوي" أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، وخبير علاج السمنة لـ "مصراوي"، إن عدم وجود ثقافة غذائية سليمة لدى الشعب المصري، والتوعية بمخاطر السمنة، هما سببان رئيسيان لارتفاع معدل البدانة في مصر.

وأضاف "البدراوي" أن أفضل الحلول لخفض معدل السمنة بتحقيق 3 أمور رئيسية مع بعضهم وهم، خلق ثقافة النشاط والحركة، والتوعية بمخاطر البدانة، والتغذية السليمة.

وأوضح المنتدى السنوي للغذاء في ستوكهولم، الذي يهدف إلى خلق نظام غذائي أكثر صحة، أن مصادر الغذاء في مصر تعتبر الأسوأ حول العالم بعد دولة الهند، في تقريره نشره المنتدى يوليو الشهر الماضي.

وأضاف المنتدى السنوي أن مصر والسعودية والولايات المتحدة سجلوا أعلى معدلات ارتفاع السمنة، ونفايات الطعام حول العالم.