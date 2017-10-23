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إخلاء طائرة ركاب بالسويد بعد اكتشاف دخان في قمرة القيادة

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مصراوي Masrawy

إخلاء طائرة ركاب بالسويد بعد اكتشاف دخان في قمرة القيادة

01:10 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

إخلاء طائرة ركاب بالسويد بعد اكتشاف دخان في قمرة القيادة

إخلاء طائرة ركاب بالسويد

ستوكهولم - (د ب أ):

جرى اليوم الاثنين، إخلاء طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، في مطار جوتنبرج بالسويد، بعد اكتشاف دخان في قمرة القيادة.

وقد تمكن جميع الركاب الـ83 من مغادرة الطائرة بسلام.

ومن جانبه، قال فريدريك هنريكسون، المتحدث باسم الخطوط الجوية الاسكندنافية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إنه لم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق على متن الطائرة، وذلك بعد قيام رجال الاطفاء بمعاينتها.

وقد تم إخلاء الطائرة بعد وقت قصير من مغادرتها مطار لاندفيتر الذي يقع بالقرب من مدينة جوتنبرج الساحلية غربي البلاد.

وكانت الطائرة – التي كانت تحمل على متنها طاقم من 4 أفراد - في طريقها إلى العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن.

وقال هنريكسون إن الطيار أبلغ الركاب بشأن الواقعة، وأنهم سيحصلون على المساعدة لحجز رحلات أخرى.

ومن المقرر إجراء معاينة تقنية للطائرة، وهي من طراز "سي. آر. جيه 900".

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