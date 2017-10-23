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إحالة 3 أطباء للنيابة الإدارية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إحالة 3 أطباء للنيابة الإدارية في المنيا

01:27 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

إحالة 3 أطباء للنيابة الإدارية في المنيا

عصام البديوي محافظ المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

قرر عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، إيقاف ثلاث أطباء عظام بمستشفى طوارئ الشيخ فضل، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية، أبلغوا إدارة المستشفى جميعًا بإجازة مرضية.

وقالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القرار جاء عقب ورود إشارة رسمية من المستشفى بتغيب الأطباء الثلاثة، عن العمل والإبلاغ بإجازة مرضية في اليوم نفسه، ما يؤثر بالسلب على سير العمل داخل المستشفى.

وعلى الفور شكلت المديرية غرفة عمليات من إدارة الطب العلاجي وإدارة الطوارئ تم خلالها رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من مستشفى طوارئ الشيخ فضل، مع التنسيق مع مرفق الإسعاف عند تحويل الحالات المصابة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن العمل يسير على قدم وساق وبصورة منتظمة بمستشفى طوارئ الشيخ فضل، ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى بالمستشفى.

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