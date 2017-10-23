مصرع مزارع وإصابة آخر في انهيار منزلين بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي مزارع مصرعه، وأصيب جاره، في انهيار منزلين ريفيين، أثناء هدم أحدهما، صباح اليوم الإثنين، في عربة "حمزاوي" التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ونقل المتوفى والمصاب للمستشفى العام.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا، إخطارًا من الدكتور عادل سعد حسانين، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كلًا من "أحمد. ع. م" 27 عامًا، فلاح، جثة هامدة، و"أحمد. ا. أ" 63 عامًا، فلاح، مصابًا باشتباه ارتجاج بالمخ، وكسور وكدمات، نتيجة انهيار منزل ريفي.

وانتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، والمقدم أحمد عبدالهادي نائب مأمور مركز شرطة ملوي، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، حيث تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المتوفى والمقيم بعربة الحمزاوي التابعة لمجلس قروي قلندول بمركز ملوي، بهدم منزله انهار عليه فلقي مصرعه على الفور، كما تسبب في انهيار جزء من المنزل المجاور له وإصابة جاره مالك المنزل الثاني باشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسور.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.