أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع مزارع وإصابة آخر في انهيار منزلين بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع مزارع وإصابة آخر في انهيار منزلين بالمنيا

01:26 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مصرع مزارع وإصابة آخر في انهيار منزلين بالمنيا

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي مزارع مصرعه، وأصيب جاره، في انهيار منزلين ريفيين، أثناء هدم أحدهما، صباح اليوم الإثنين، في عربة "حمزاوي" التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ونقل المتوفى والمصاب للمستشفى العام.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا، إخطارًا من الدكتور عادل سعد حسانين، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كلًا من "أحمد. ع. م" 27 عامًا، فلاح، جثة هامدة، و"أحمد. ا. أ" 63 عامًا، فلاح، مصابًا باشتباه ارتجاج بالمخ، وكسور وكدمات، نتيجة انهيار منزل ريفي.

وانتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، والمقدم أحمد عبدالهادي نائب مأمور مركز شرطة ملوي، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، حيث تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المتوفى والمقيم بعربة الحمزاوي التابعة لمجلس قروي قلندول بمركز ملوي، بهدم منزله انهار عليه فلقي مصرعه على الفور، كما تسبب في انهيار جزء من المنزل المجاور له وإصابة جاره مالك المنزل الثاني باشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسور.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير في المنيا

    أخبار

  • حدادًا.. المنيا تلغي احتفالات مكتبة العامة

    أخبار

  • طلب إحاطة لوزير الداخلية بعد اقتحام ضابط شرطة لمدرسة

    أخبار

  • مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بأسوان

    أخبار

إعلان

c813fd49ff.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)