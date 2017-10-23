بالصور - افتتاح معرض "ديارنا" للمنتجات البدوية والتراثية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، معرض "ديارنا" للمنتجات اليدوية والتراثية والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي في الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر الجاري، في استراحة المحافظ القديمة، على شارع كورنيش النيل.

وحضر الافتتاح المهندسة أماني غنيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاجتماعية بالقاهرة، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، واللواء مصطفى درويش مدير المشروعات بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة.

وتفقد المحافظ جميع أقسام المعرض، وشهد أول عرض لمنتجات فتيات لجنة تنمية جنوب الوادي والتي استمرت فعالياتها بقرى ( دلجا ـ الكرم ـ دير ابوحنس) في الفترة من 10 وحتى 17 أكتوبر من خلال تدريب الفتيات بمقر المجلس القومي للمرأة على الحرف التراثية من المشغولات النحاسية، والخيامية، ومنتجات النخيل.

وأشاد المحافظ بجودة وكفاءة المنتجات الخاصة بالجهات المشاركة، حيث شارك في المعرض 40 عارضًا وعارضة من الأسر المنتجة ومستفيدي الصندوق الاجتماعي، والجمعيات الأهلية والشركة القابضة للغزل والنسيج، ومنتجات التكوين المهني من 4 محافظات وهي ( القاهرة ـ أسيوط ـ أسوان ـ سوهاج).

وأضاف المحافظ، أن المعرض يأتي في إطار توفير السلع التي يحتاج لها المواطن بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي وفي متناول الجميع والتي تسهم في التخفيف عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لمثل هذه المعارض.

وشملت المنتجات المقدمة بالمعرض أعمال نحاسية وإكسسوارات وملابس ومفروشات ومنتجات خيامية وأعمال جريد وخوص ومنتجات جلدية وكروشيه ومنتجات أخرى غذائية.