29 أكتوبر.. الحكم في دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام بحيري

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الاثنين، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، للمطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر إذاعة حلقات البرنامج، لجلسة 29 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم ٤٨٠٥٩ لسنة ٦٩ق، والتي ذكرت أن "بحيري" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، كما يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.