الجنح تبرئ أحمد ماهر من تهمة التأخر عن المراقبة الشرطية

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة الجنح، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، ببراءة أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، من اتهامه بالتأخر عن المراقبة الشرطية المفروضة عليه.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 5 لسنة 2017، أن "ماهر" في رمضان الماضي، عن المراقبة لمدة ساعة، بسبب ظروف مرض والدته.

ودفع علي الحلواني، محامي أحمد ماهر، بانتقاء الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي والتأخير لظرف اضطراري خارج عن إرادة موكله.

كان أحمد ماهر قضى عقوبة السجن 3 سنوات وشهر بقضيتي "حصار محكمة عابدين" والتعدي على ضابط ترحيلات بالمعادي، لكنه مازال يقضي عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات والتي بدأت مع إطلاق سراحه.