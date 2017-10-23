وقف نظر دعوى "الأهرام" لغلق قناة "الفراعين" جزائيا لمدة شهر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الاثنين، وقف نظر الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام"، التي يطالب فيها بإلغاء ترخيص قناة "الفراعين"، ووقف بثها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج "مصر اليوم" الذي يقدمه رئيس مجلس إدارة القناة توفيق عكاشة جزائيا لمدة شهر.

وحملت الدعوى رقم 15833 لسنة 69 ق، مختصما وزراء الاستثمار والداخلية والإعلام، وأوضحت أن القناة عرضت بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، تقريرًا تضمن هجومًا على المؤسسة وقياداتها والعاملين بها.

وقالت إن المذيعة حياة الدرديري، مقدمة البرنامج أذاعت ما أسمته "بيان الصحفيين الأحرار" وهو عبارة عن بيان مفبرك ومصطنع وفقا للدعوى، لأنه لا توجد جهة بعينها أعلنت عن مسئوليتها بشأن إذاعته سوى قناة "الفراعين".

وأشارت الدعوى إلى أن التقرير المذاع نال من المؤسسة ومن شخص رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد السيد النجار من خلال عبارات تعد قذفًا في حقه دون سند.