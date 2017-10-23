أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

وقف نظر دعوى "الأهرام" لغلق قناة "الفراعين" جزائيا لمدة شهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وقف نظر دعوى "الأهرام" لغلق قناة "الفراعين" جزائيا لمدة شهر

01:16 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

توفيق عكاشة وحياة الدرديري

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الاثنين، وقف نظر الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام"، التي يطالب فيها بإلغاء ترخيص قناة "الفراعين"، ووقف بثها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج " اليوم" الذي يقدمه رئيس مجلس إدارة القناة توفيق عكاشة جزائيا لمدة شهر.

وحملت الدعوى رقم 15833 لسنة 69 ق، مختصما وزراء الاستثمار والداخلية والإعلام، وأوضحت أن القناة عرضت بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، تقريرًا تضمن هجومًا على المؤسسة وقياداتها والعاملين بها.

وقالت إن المذيعة حياة الدرديري، مقدمة البرنامج أذاعت ما أسمته "بيان الصحفيين الأحرار" وهو عبارة عن بيان مفبرك ومصطنع وفقا للدعوى، لأنه لا توجد جهة بعينها أعلنت عن مسئوليتها بشأن إذاعته سوى قناة "الفراعين".

وأشارت الدعوى إلى أن التقرير المذاع نال من المؤسسة ومن شخص رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد السيد النجار من خلال عبارات تعد قذفًا في حقه دون سند.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ٢٩ أكتوبر.. الحكم في 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن معتز مطر وناصر وعبدالماجد

    أخبار

  • وقف دعوى إسقاط الجنسية عن آيات العرابي لمدة شهر

    أخبار

  • اليوم.. نظر دعاوى إسقاط الجنسية عن "ناصر ومطر وعبد الماجد"

    أخبار

  • اليوم.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي

    أخبار

إعلان

44f78b1cc4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)