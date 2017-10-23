تأجيل دعوى وقف قرار الداخلية بمنع ترشح "محمد نصر" لرئاسة النادي
تأجيل دعوى وقف قرار الداخلية بمنع ترشح "محمد نصر" لرئاسة النادي
01:14 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب – محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الاثنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد نصر محمود التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الداخلية بالامتناع عن استلام أوراق ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة نادي الداخلية الرياضي وإدارة اسم الطاعن في كشوف الناخبين لجلسة ٥ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الأفراد والمدير التنفيذي لنادي الداخلية الرياضي ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وقال نصر، إنه لجأ للقضاء بسبب القرار السلبي الصادر بمنع ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدا أنه من المؤسسين للنادي وليس من حق أحد أخذ منصبه الذي بات يجدد ويحافظ على رقي النادي منذ توليه المنصب.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
٢٩ أكتوبر.. الحكم في 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن معتز مطر وناصر وعبدالماجد
-
وقف دعوى إسقاط الجنسية عن آيات العرابي لمدة شهر
-
تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 5 نوفمبر
-
تأجيل دعوى أحقية محمد هاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر لـ28 يناير
إعلان
إعلان