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وزارة الري: 205 ملايين جنيه لتنفيذ عمليات في نطاق السد العالي

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مصراوي Masrawy

وزارة الري: 205 ملايين جنيه لتنفيذ عمليات في نطاق السد العالي

01:20 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

وزارة الري: 205 ملايين جنيه لتنفيذ عمليات في نطاق السد العالي

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية

القاهرة- أ. ش. أ.

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات الهيئة العامة للسد العالي في عدد من المجالات الهادفة لتأمين وحماية السد العالي وخدمة الشأن المائي بمصر، أن الهيئة تنفذ حاليا أعمال توسيع قناة مفيض توشكى في المسافة بتكلفة 22 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 36% حتى الآن.

وأضاف التقرير، أنه تم أيضا توسيع قناة مفيض توشكى في المسافة بالبرين الأيمن والأيسر بتكلفة نحو 40 مليون جنيه، فيما بلغت نسبة التنفيذ 97,5% حتى الآن، فضلا عن أعمال توسيع قناة مفيض توشكى بالبرين الأيمن والأيسر بتكلفة نحو 38 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 98%..

وأوضح أنه تم توسيع قناة مفيض توشكى بتكلفة 38,5 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 82%، علاوة على أعمال توسيع وتعميق خور توشكى تجاه البحيرة بتكلفة نحو 24 مليون جنيه، فيما بلغت نسبة الأعمال المنفذة حتى الآن 15%..

من جانبه، أكد المهندس خالد مدين رئيس هيئة السد العالي، أن الهيئة تنفذ حاليا أعمال تطوير منطقة خلف خزان أسوان من طرقات وزراعات وخطوط ري بقيمة نصف مليون جنيه، ونسبة الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن 44,3 %..

كما أكد أن الهيئة تباشر أعمال استكمال إحلال وتجديد السور حول رمز الصداقة وتجديد مبنى قسم الزرعة وسور للمشاية المؤدية للرمز ومشايات خرسانية للطرقات بين أحواض الزهور بمنطقة الرمز بقيمة مليون جنيه، وأعمال استكمال منظومة تأمين أسوار وأبراج المراقبة من الجهتين الغربية والشرقية للسد العالي مزودة بنظام المراقبة التليفزيونية بتكلفة 16 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ فعلية بلغت 90% حتى الآن.

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