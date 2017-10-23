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"النقل العرب" يوصي بتأييد الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي في المنطمة البحرية

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مصراوي Masrawy

"النقل العرب" يوصي بتأييد الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي في المنطمة البحرية

01:20 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مجلس وزراء النقل العرب

الإسكندرية- أ. ش. أ.

أوصى مجلس وزراء النقل العرب في دورته الحالية والتي أقيمت بالإسكندرية واستضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالموافقة على دعم وتأييد ملف ترشيح الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي في المنطمة البحرية الدوليةIMO ضمن الفئة B للفترة 2018-2019.

ودعا المجلس لحشد تأييد التكتلات الأفريقية والأسيوية وأمريكا الجنوبية وغيرها لدعم ترشيح دولة الإمارات العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية الفئة B.

وعقد مجلس وزراء النقل العرب اجتماعاته بالإسكندرية على مدار يومين ناقش خلالها العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل بمختلف قطاعاته سواء بحريا وبريا أو جويا.

وترأست ممثلة في الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، اجتماع الدورة الـ30 لمجلس وزراء النقل العرب.​

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Asha

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