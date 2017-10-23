إمام بالأوقاف: "الواسطة" استبعدتني من التعيين.. و"القطاع الديني": غير معقول

كتب ــ محمود مصطفى:

قدم الشيخ عبدالسلام شوقي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، استغاثة لرئاسة الجمهورية؛ بسبب ما وصفه بتدخل "الواسطة" في مسابقة التتفيش التي أجرتها وزارة الأوقاف عام 2014.

وقال شوقي في تصريح لمصراوي: "تقدمت في مسابقه التفتيش العام بوزارة الأوقاف عام 2014، واجتزت الاختبارات والمقابلات وحصلت على مجموع درجات 235 من 250، وفوجئت باستبعاد اسمي من قرار التعيين دون أسباب".

وأَضاف: "تقدمت بالكثير من الشكاوى إلى وزير الأوقاف إلا أنها مازالت حفيظه الأدراج".

وتابع: "المفاجأة الكبرى تعيين آخرين في المسابقة، ممن حصلوا على درجه أقل مني (200 درجة فقط)، وهما "أيمن محمد خضر، مصطفى عبد المتجلي مهنا".

وأضاف: "لم أجد أمامي إلا رئاسة الجمهورية، وأرسلت إليها عبر البريد المستندات التي تؤكد صدق كلامي".

من جانبه، شكك الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في صحة المستندات التي تقدم بها الشيخ عبدالسلام شوقي.

وقال طايع في تصريح لمصراوي، "ليس من المعقول تعيين شخص حصل على درجة أقل، وترك الشخص الذي حصل على درجة أعلى منه، متابعا "لم يحدث ذلك داخل وزارة الأوقاف".​