جامعة بنها تطلق قوافل متكاملة لقرية طحلة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تطلق جامعة بنها، بعد غد الأربعاء، أكبر قافلة جامعية متكاملة موجهة لقرية طحلة، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن خطة دعم القرى الاكثر احتياجًا للخدمات الصحية.

وقال الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها: إن القافلة تضم كليات الطب والتمريض والتربية والزراعة والطب البيطري، وتشتمل على قوافل طبية وبيئية وزراعية وتوعوية وتثقيفية وبيطرية، وذلك تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور محمود عبد الصبور عميد كليه الطب.

وأضاف راجح أنه جرى الدفع ب ٥٠ طبيبًا وإحصائيًا وفنيًا، بالإضافة لعدد من الطلاب بكليتي الطب والتمريض وتارة الصيدليات بالمستشفى الجامعي وإدارة الخدمة الاجتماعية.

يشارك في القافلة عددٌ من المؤسسات الحكومية والمجتمعية، ومنها مديريتا التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تحت إشراف طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ومديرية الصحة تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ ونقابتي الأطباء والصيادلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمجلس القومي للمرأة.