بالصور.. أهالي يغلقون أبواب مدرسة بالجنازير في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عزبة نيل التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، إغلاق أولياء أمور تلاميذ بمدرسة التعليم الأساسي، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، أبواب المدرسة بالجنازير، وذلك اعتراضًا على عدم وجود مدرسين بالمرحلتين الابتدائية، والإعدادية.

واتهم أهالي عزبة نيل، مسؤولي التربية والتعليم، بإدارة بيلا التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بعدم الاهتمام بمدارس القرى، والعزب الصغيرة، التابعة للمراكز والمدن، والتركيز فقط بمدارس الحضر، من أجل الشو الإعلامي، دون النظر لمصالح التعليم، من أبناء المواطنين، في القرى والعزب الصغيرة.

انتقل وفد من إدارة بيلا التعليمية، إلى مدرسة عزبة نيل للتعليم الأساسي، وحاولوا لقاء الأهالي وإقناعهم بفتح أبواب المدرسة، حرصًا على مصلحة التلاميذ إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

كما انتقلت قوة من مركز شرطة بيلا، ونجحوا في إقناع الأهالي بفتح أبواب المدرسة، وضرورة دخول التلاميذ لفصولهم، وذلك بعد أن وعودوهم بأنهم سوف يتواصلون مع مسؤولي التعليم من أجل حل هذه المشكلة والقضاء عليها، حتى عاد الهدوء للمدرسة، فيما تبحث لجنة من إدارة بيلا التعليمية، عن حلول لتلك المشكلة.

ونفى السيد الشافعي، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، وجود عجز في المدرسين، بمدرسة عزبة نيل، في الوقت الحالي، موضحًا أنه في الفترة الماضية، كان يوجد بالفعل عجز بالمدرسين بها، وجرى سد العجز، من خلال لجان تتبع الإدارة، بشأن استقرار العملية التعليمية بالمدرسة.

وأكد لـ"مصراوي"، أن اعتراض الأهالي كان على وجود مدرسين بعينهم يعملون بتلك المدرسة، موضحًا أنه توجه لعزبة نيل على رأس لجنة من الإدارة لنقل مدرسين آخرين لمدرسة العزبة للتعليم الأساسي لحل هذه المشكلة بعدما أجرى إخلاء طرف مدرسين من مدارس بقرية أبوبدوي.