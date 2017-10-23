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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير في المنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير في المنيا

01:06 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير في المنيا

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 6 آخرين بإصابات متنوعة، في تصادم بالمواجهة بين حافلة ركاب صغيرة وسيارة ملاكي، بمدخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من الدكتور عادل سعد، مدير مستشفى ملوي العام، باستقبال جثمان متوفى، و6 مصابين، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص.

وأفادت التحريات الأولية، بأن التصادم الذي وقع بين السيارتين أسفر عن إصابة "شريف. خ. ف" 40 عامًا، صاحب محطة بنزين وهو قائد السيارة الملاكي، وتوفى مرافقة في نفس السيارة ويدعى "أيمن. ع. ش"، كهربائي، بالإضافة لإصابة خمسة من مستقلي الميكروباص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.

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