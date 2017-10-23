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إحالة مدرس للتحقيق أرسل طالبا لشراء "سجائر" في المنوفية (صور)

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مصراوي Masrawy

إحالة مدرس للتحقيق أرسل طالبا لشراء "سجائر" في المنوفية (صور)

01:03 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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بالصور.. أهالي يغلقون أبواب مدرسة بالجنازير في كفر الشيخ

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إحالة مدرس بمدرسة شبرا باص الإعدادية، للتحقيق، بعد أن أرسل طالب بالمدرسة لشراء "سجائر" له، أثناء اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، قام بها عمارة على عدد من مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية.

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