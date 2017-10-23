ترامب يعتزم لعب الجولف مع آبي في اليابان في الخامس من نوفمبر

طوكيو - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي واللاعب المحترف هيديكي ماتسوياما، صاحب التصنيف الرابع على مستوى العالم، خلال زيارته لليابان في نوفمبر القادم.

وأعلنت الخارجية اليابانية اليوم الاثنين أن ترامب أبلغ آبي أنه يتطلع إلى لعب الجولف معه في الخامس من نوفمبر المقبل، وذلك خلال اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة بينهما في وقت سابق اليوم.

وهنأ الرئيس الأمريكي آبي على الفوز الساحق الذي حققه حزبه في الانتخابات التي جرت يوم أمس.

وتطرقت المحادثات إلى التهديدات النووية والصاروخية التي تشكلها كوريا الشمالية ولقاء ترامب مع عائلات اليابانيين المخطوفين لدى بيونجيانج.

وقال ترامب لآبي إنه يتطلع إلى زيارته لليابان، والمقرر أن تبدأ في الخامس من تشرين ثان/نوفمبر وتستمر ثلاثة أيام.

وكان ترامب وآبي لعبا مباراة للجولف في نادي "ترامب ناشونال جوبيتر جولف كلوب آند سبا" في فلوريدا في شباط/فبراير خلال زيارة رئيس الوزراء التي استمرت يومين للولايات المتحدة.