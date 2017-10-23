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ترامب يعتزم لعب الجولف مع آبي في اليابان في الخامس من نوفمبر

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مصراوي Masrawy

يعتزم لعب الجولف مع آبي في اليابان في الخامس من نوفمبر

12:57 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

ترامب يعتزم لعب الجولف مع آبي في اليابان في الخامس من نوفمبر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياب

طوكيو - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي واللاعب المحترف هيديكي ماتسوياما، صاحب التصنيف الرابع على مستوى العالم، خلال زيارته لليابان في نوفمبر القادم.

وأعلنت الخارجية اليابانية اليوم الاثنين أن ترامب أبلغ آبي أنه يتطلع إلى لعب الجولف معه في الخامس من نوفمبر المقبل، وذلك خلال اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة بينهما في وقت سابق اليوم.

وهنأ الرئيس الأمريكي آبي على الفوز الساحق الذي حققه حزبه في الانتخابات التي جرت يوم أمس.

وتطرقت المحادثات إلى التهديدات النووية والصاروخية التي تشكلها ولقاء ترامب مع عائلات اليابانيين المخطوفين لدى بيونجيانج.

وقال ترامب لآبي إنه يتطلع إلى زيارته لليابان، والمقرر أن تبدأ في الخامس من تشرين ثان/نوفمبر وتستمر ثلاثة أيام.

وكان ترامب وآبي لعبا مباراة للجولف في نادي "ترامب ناشونال جوبيتر جولف كلوب آند سبا" في فلوريدا في شباط/فبراير خلال زيارة رئيس الوزراء التي استمرت يومين للولايات المتحدة.

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