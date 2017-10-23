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"الأرصاد": أمطار ورياح وأتربة في طقس الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

"الأرصاد": أمطار ورياح وأتربة في طقس الثلاثاء

12:55 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون متكاثرة على السواحل الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار.

وأضافت، أنه من المتوقع أن تكون لأغلب الرياح جنوبية غربية معتدلة، تنشط غربا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فين مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في المدن والمحافظات:

الصغرى – العظمى:

القاهرة 19 - 28

الإسكندرية 15 28

مطروح 17 27

بورسعيد 19 27

دمياط 18 27 

بلطيم 16 27 

الإسماعيلية 15 29

السويس 17 29 

العريش 13 28

نخل 10 25 

طابا 16 25

الطور 17 27

مرسى علم 21 28

الغردقة 21 30 

شرم الشيخ 24 29

رفح 13 27

كاترين 13 23

سيوة 17 28 

المنيا 23 38 

الفيوم 16 28

رأس سدر 22 27

أبوسمبل 16 32

وسط الدلتا 19 32

أسيوط 15 29

سوهاج 17 29

الأقصر 17 32

أسوان 18 32

شلاتين 22 30

حلايب 25 28

الوادى الجديد 15 30

قنا 17 31 

نويبع 23 27​

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