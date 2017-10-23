"الإعلاميين" : إجراءات تصعيدية ضد "موسى".. وسنزيل الخلاف مع مكرم
"الإعلاميين" : إجراءات تصعيدية ضد "موسى".. وسنزيل الخلاف مع مكرم
12:54 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
الإعلامى الكبير حمدي الكنيسي
كتب – محمود رمزي:
أكد الإعلامى الكبير، حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، تمسكه بقرار النقابة بإيقاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، لحين الانتهاء من التحقيق معه على خلفية بثه تسجيبلًا مزعومًا لأحد الناجيين من معركة الواحات.
وقال "الكنيسى"، في تصريح لـمصراوي، إن إيقاف أحمد موسى "مُلزم"، لقناة صدى البلد، واللجنة القانونية بالنقابة تدرس إجراءات جديدة تصعيدية ووقفه لحين انتهاء التحقيق".
وتابع: "لن نسمح بتجاهلنا أبدا، فالنقابة معنية بالإعلاميين ومحاسبتهم، وتملك كافة الصلاحيات لتنفيذ عملها واختصاصاتها".
وحول الخلاف المستمر حول اختصاصات النقابة مع المجلس الأعلى للإعلام، قال: "الكنيسي": "سأتواصل مع مكرم محمد أحمد؛ لإزالة أي خلاف حول الاختصاصات، وتوحيد الرؤى حول الموقف من برنامج أحمد موسى".
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