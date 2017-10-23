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"المؤتمر" ينتهى من مشروع قانون "حق الشهيد"

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مصراوي Masrawy

"المؤتمر" ينتهى من مشروع قانون "حق الشهيد"

12:51 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

المؤتمر ينتهى من مشروع قانون حق الشهيد

القاهرة – مصراوى:

قال أحمد مقلد، رئيس اللجنة القانونية عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع بقانون سيقدم لمجلس النواب، بعد مناقشته مع المستشار أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب .

وأكد "مقلد"، في بيان له، أن القانون يتناول محورين رئيسين، الأول يتناول وضع إطار تشريعى لحقوق المصابين والشهداء أدبية ومعنوية ومادية تكفل لهم الحياة الكريمة؛ تثمينًا لجهودهم العظيمة والتي لا تقدر سواء كانت من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنين.

وأضاف، يتناول المحور الثاني حزمة من التعديلات الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب تعمل على إنهاء إشكالية الأحكام الغيابية، وتوازن ما بين حقوق المتهم في محاكمة عادلة وسرعة إجراءات التقاضي وصولاً إلى مفهوم العدالة الناجزة.

وأضاف "مقلد"، أن فلسفة التشريع تأتي في إطار الرعاية المتكاملة لحق المصابين وأسر الشهداء في الصحة والتعليم، إضافة للحق الأدبي والحق في العمل لمصابي العمليات بعد إتمامهم الشفاء، وحق المصابين وأسر الشهداء والمجتمع في القصاص العادل وإحكام القبضة على المتهمين ومثولهم أمام العدالة.

وتأتي تلك الجهود خروجًا في بعض المحاور عن الإطار التشريعي التقليدي واستحداث لبعض المفاهيم تناسب حجم التحديات التي تواجه الوطن وتفي بالقليل من الكثير مما يقدمه أبطالنا من تضحيات في مواجهتهم للإرهاب.​

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مصراوي Masrawy

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