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40 طلب إحاطة لوزير التعليم عن المدارس اليابانية وتكدس الفصول

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مصراوي Masrawy

40 طلب إحاطة لوزير التعليم عن المدارس اليابانية وتكدس الفصول

12:17 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

40 طلب إحاطة لوزير التعليم عن المدارس اليابانية وتكدس الفصول

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

كتب- أحمد علي:

قدم أعضاء مجلس النواب، عدد طلبات إحاطة غير مسبوق، ضد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بلغ عددها بحسب جدول الأعمال الرسمي لمجلس النواب 40 طلب إحاطة، بالإضافة لـ 5 أسئلة برلمانية.

تدور أغلب الطلبات، حول التخبط فيما يخص المدارس اليابانية وزيادة المصروفات الدراسية، وتكدس الفصول.

وخصص المجلس الجزء الأكبر من أعماله للأدوات البرلمانية الموجهة إلى رئيس شريف إسماعيل ووزيره للتعليم طارق شوقي، وقدم 22 نائبًا طلبات إحاطة تحت عناوين خاصة بعدنم وجود خطة لزيادة مرتبات المعلمين، ومعاناة بعض المدارس من نقص أعداد المعلمين وتكدس الفصول، وعدم إنشاء مدارس جديدة وعدم إجراء إحلال وتجديد لبعض المدارس القائمة.

وحملت 10 طلبات إحاطة أخرى تساؤلات عن: ضعف المناهج وزيادة المصروفات المدرسية، وإجراءات الوزارة لتحسين العملية التعليمية بشقيها الأساسي والفني، وربطها بسوق العمل، علاوة على باقي الطلبات التي تم تخصيصها للسؤال عن التأجيل المفاجئ للدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى، بالإضافة لارتفاع نسبة الأمية بين المواطنين.

وجاءت الأسئلة البرلمانية للاستفسار عن عدم وصول نشرة تحديد قيمة الرسوم المدرسية إلى المدارس، والعجز في أعداد عمال النظافة بمدارس الصعيد، وظاهرة تغيب طلاب الثانوي عن الحضور، وعدم تعيين معلمين بحلايب وشلاتين.

من جانبه طلب النائب عن المصريين الأحرار أيمن أبو العلا توضيحًا عاجلًا لما وصفه بـ"القرار الصادم" بغلق المدارس اليابانية وتسريح المعلمين والطلاب، وقال إننا فرحنا جميعا بالبدء في تطبيق هذه المنظومة في ، لنفاجأ جميعا أيضًا بما حدث، ليطلب من وزير التعليم توضيحًا فوريًا لتفاصيل ماحدث، والأسباب التي أدت إليه.​

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