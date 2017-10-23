النيابة تتخذ قرارا بشأن جثث الإرهابيين في معركة الكيلو 135

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، أمرت بجمع جثث الإرهابيين للتوصل إلى هويتهم، ومعرفة الجماعات المنتمين إليهم.

كانت نيابة أمن الدولة، صرحت بدفن عدد من شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي، وتسليم جثاميهم إلى ذويها، بينما استعجلت قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة.

كانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت أمس الجمعة الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، واسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية)، وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا بتحقيقات فورية في الحادث الإرهابي.

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