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أول شهادة رسمية للضباط الناجين من معركة الكيلو 135

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مصراوي Masrawy

أول شهادة رسمية للضباط الناجين من معركة الكيلو 135

11:52 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

أول شهادة رسمية للضباط الناجين من معركة الكيلو 135

حادث الواحات الإرهابي

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، استمعت إلى أقوال مصابي الشرطة في حادث الواحات الإرهابي، القادرين على التحدث، بمستشفى الشرطة، لمعرفة تفاصيل الحادث، وكيفية وقوعه، وأجلت الحديث مع عدد من المصابين لخطورة حالتهم الصحية.

وأكد المصدر لمصراوي اليوم الاثنين، أن أقوال الضباط الناجين من الحادث اقتصرت على أن معلومات وردت إليهم بوجود خلية إرهابية بالكيلو 135 بطريق الواحات من خلال مصادر خاصة بجهاز الأمن الوطني، الأمر الذي أدى إلى استعداد القوات، والانتقال إلى الجناة لضبطهم، والتعامل معهم حال إطلاق الاعيرة النارية، وفور وصولهم قرب العناصر الإرهابية داخل الصحراء فوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم.

وأضافوا: "تم تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، واستشهد عدد من رجال الشرطة، وقتل عدد من الإرهابيين، وظلت المواجهات متواصلة حتى وصول الطائرات لتمشيط المنطقة، ونقل المصابين والناجين من الحادث".

وأضاف المصدر، أن نيابة أمن الدولة، صرحت بدفن عدد من شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي، وتسليم جثاميهم إلى ذويها، بينما استعجلت قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة.

كانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت أمس الجمعة الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، واسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية)، وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا بتحقيقات فورية في الحادث الإرهابي.

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مصراوي Masrawy

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