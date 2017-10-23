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الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 05:15 مساءً
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:12 مساءً
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:12 مساءً
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:12 مساءً
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 05:09 مساءً
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
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الأخبار - صندوق تطوير التعليم يعقد مؤتمراً عن مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم
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الاثنين 23 أكتوبر 2017 01:03 مساءً
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