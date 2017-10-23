القبض على "لص الهجانة".. سرق 7 شقق سكنية بالتسلق على مواسير المجاري

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، "لص" منطقة مدينة نصر، بعد سرقته 7 شقق سكنية، بأسلوب التسلق على مواسير المجاري، وكشفت التحريات أن المتهم عاطل، ومقيم منطقة عزبة الهجانة، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

التفاصيل بدأت بمعلومات وردت للمقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول تفيد أن "عادل إ ع"، 28 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة عزبة الهجانة، وأصل بلدته كفر الشيخ، وراء ارتكاب عدد من وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" على مواسير المجاري.

أضافت التحريات أن المتهم، سبق اتهامه في 6 قضايا "سرقة متنوعة".

وضع العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، خطة أمنية أسفرت عن القبض على المتهم بأماكن تردده، واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

أخفى المتهم بعض المسروقات لدى عمليه "سيئ النية " يدعى "عمارة ع ل"، 50 سنة، صاحب محل جملة وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.