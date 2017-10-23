برلماني لوزير التعليم: أخشى ألا تتوافق خطوات التطوير مع الواقع

كتب- أحمد علي:

وجه ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رسالة إلى وزير التربية والتعليم، قال فيها: أنا معجب بخطواتك لتطوير العملية التعليمية ولكن ما أخشاه هو عدم التوافق بين ما يعرضه الوزير وبين الواقع الذي نعيش فيه.

وانتقد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قيام الوزارة بعمليات التدريب لبعض المعلمين ممن قاربوا الخروج على المعاش.

وأشار النائب إلى أن الوزارة اتجهت إلى أمر محمود بإجراء تحليل مخدرات للطلاب، إلا أن الأزمة في تحميل الوزارة ولي الأمر تكاليف هذا التحليل، والذي قد يصل إلى 350 جنيهًا، فكيف يتحمل ولي الأمر الذي يكون لديه أكثر من تلميذ.

وطالب "داوود"، وزير التعليم بمناقشة مجلس النواب، في كل القرارات قبل اتخاذها لكي يتم بلورة رؤية موحدة وواضحة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وقال النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب، إن هناك ١٨ ألف عامل بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية يحصلون على ٦٥ جنيهًا شهريا، ويتم نقلهم من مدرسة إلى أخرى دون تثبيتهم.

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، أن هناك ١٨ ألف أسرة يعيشون من ذلك المبلغ، وهو أمر لا يجوز، مؤكدا أن نواب الشرقية عرضوا الأزمة على مجلس الوزراء.

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