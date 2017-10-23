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مقتل أربعة جنود يمنيين وخمسة انتحاريين في هجوم بمحافظة أبين

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مصراوي Masrawy

مقتل أربعة جنود يمنيين وخمسة انتحاريين في هجوم بمحافظة أبين

12:37 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مقتل أربعة جنود يمنيين وخمسة انتحاريين في هجوم بمحافظة أبين

 

صنعاء، اليمن (دويشته فيله)

قتل أربعة جنود يمنيين من قوات الحزام الأمني الموالية للحكومة الشرعية وأصيب اثنان آخران في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، بمحافظة أبين جنوبي اليمن. وتنشط عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين.

قتل أربعة جنود يمنيين وخمسة انتحاريين اليوم الإثنين في هجوم على موقع عسكري في جنوب اليمن، بحسب ما أعلن مسؤول أمني. وأوضح المصدر أن هجوما بسيارة مفخخة استهدف موقعا للقوات اليمنية، التي تدعمها الامارات في مديرية مودية بمحافظة أبين (جنوب).

وتابع المسؤول أن "سيارة مفخخة يقودها انتحاري توجهت نحو مبنى حكومي (...) وقبل انفجارها ترجل منها أربعة انتحاريين للتوغل وسط القوات" لكنهم قتلوا جميعا قبل أن يتمكنوا من تفجير أحزمتهم الناسفة. وأضاف أن "السيارة انفجرت عند بوابة المقر ما أدى إلى مقتل سائقها وأربعة جنود" بينما جرح تسعة جنود آخرين.

ووقع الهجوم بعد شهرين تقريبا على دخول القوات اليمنية إلى محافظة أبين لطرد مقاتلي تنظيم القاعدة منها. ولم تواجه هذه القوات مقاومة تذكر اذ فر مقاتلو التنظيم الى الجبال. ولم يوضح المسؤول ما إذا كان تنظيم القاعدة وراء الهجوم أو أي مجموعة متطرفة أخرى.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. واستغل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) الحرب بين قوات ، التي تدعمها والمتمردين لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة في شرق وجنوب اليمن.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأميركية.

 

هذا المحتوى من

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