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«الري»: 205 ملايين جنيه قيمة عمليات تنفذ بمحيط السد العالي

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«الري»: 205 ملايين جنيه قيمة عمليات تنفذ بمحيط السد العالي «الري»: 205 ملايين جنيه قيمة عمليات تنفذ بمحيط السد العالي

التحرير

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن إنجازات الهيئة العامة للسد العالي في عدد من المجالات الهادفة إلى تأمين وحماية السد العالي وخدمة الشأن المائي بمصر.

وأفاد "التقرير" أن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال توسيع قناة مفيض توشكى في المسافة بتكلفة 22 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 36% حتى الآن.

وأضاف أنه تم أيضا توسيع قناة مفيض توشكى في المسافة بالبرين الأيمن والأيسر بتكلفة نحو 40 مليون جنيه، فيما بلغت نسبة التنفيذ 97,5% حتى الآن، فضلا عن أعمال توسيع قناة مفيض توشكى بالبرين الأيمن والأيسر بتكلفة نحو 38 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 98%.

وأوضح "التقرير" أنه تم توسيع قناة مفيض توشكى بتكلفة 38.5 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 82%، علاوة على أعمال توسيع وتعميق خور توشكى تجاه البحيرة بتكلفة نحو 24 مليون جنيه، فيما بلغت نسبة الأعمال المنفذة حتى الآن 15%.

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من جانبه، أكد المهندس خالد مدين رئيس هيئة السد العالي أن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال تطوير منطقة خلف خزان أسوان من طرقات وزراعات وخطوط ري بقيمة نصف مليون جنيه، ونسبة الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن 44.3 %. 

كما أكد أن الهيئة تباشر أعمال استكمال إحلال وتجديد السور حول رمز الصداقة وتجديد مبنى قسم الزرعة وسور للمشاية المؤدية للرمز ومشايات خرسانية للطرقات بين أحواض الزهور بمنطقة الرمز بقيمة مليون جنيه.. وأعمال استكمال منظومة تأمين أسوار وأبراج المراقبة من الجهتين الغربية والشرقية للسد العالي مزودة بنظام المراقبة التليفزيونية بتكلفة 16 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ فعلية بلغت 90% حتى الآن.

إضافة إلى إنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض الطوارىء للسد العالي بتكلفة 14 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 14%، وأيضا أعمال تدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربي للسد العالي بقيمة 12مليون جنيه، ونسبة التنفيذ على الطبيعة نحو 5% حتى الآن.

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