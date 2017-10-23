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أولياء الأمور يغلقون مدرسة كفر الشيخ بالجنازير لعدم وجود مدرسين

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أولياء الأمور يغلقون مدرسة كفر الشيخ بالجنازير لعدم وجود مدرسين أولياء الأمور يغلقون مدرسة كفر الشيخ بالجنازير لعدم وجود مدرسين

التحرير

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أغلق أهالي عزبة "نيل" التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، أبواب مدرسة التعليم الأساسي بالجنازير، وذلك اعتراضا على عدم وجود مدرسين بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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وأعلن الأهالي استمرارهم فى الإضراب ومنع الطلبة والمدرسين من دخول المدرسة حتى يتم استكمال هيئة التدريس، وقام وفد من إدارة بيلا التعليمية بزيارة المدرسة اليوم، محاولا التواصل مع الأهالى للموافقة على فتح المدرسة، وهو ما رفضه المحتجون.

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ومن جانبه قرر صلاح عثمان وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، إحالة 3 معلمات لغة عربية بمدرسة أبو بدوي الإعدادية المشتركة للتحقيق معهن لعدم تنفيذ قرار انتدابهن لمدرسة عزبة نيل للتعليم الأساسي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أصدرت عدة نشرات لنقل وانتداب بعض المعلمين لسد العجز في المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، إلا أن معظم القرارات لم يتم تنفيذها، نظرا لتدخل المحسوبية والواسطة في وقف انتداب العديد من المعلمين والمعلمات في عدد من المدارس، ما أثار غضب الكثير من أولياء الأمور لوجود عجز صارخ في كافة التخصصات بالمدارس.

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التحرير

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