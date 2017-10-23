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فرصة عمل لشقيق شهيد "كرم القواديس" وإطلاق اسمه على مدرسة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

فرصة عمل لشقيق شهيد "كرم القواديس" وإطلاق اسمه على مدرسة بالبحيرة

12:34 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

محافظ البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة إطلاق اسم الشهيد "أحمد فايز طه" شهيد كمين كرم القواديس بالعريش على مدرسة منية عطية الابتدائية، بمسقط رأسه بمركز دمنهور، مع وضع لافتة مضاءة على مدخل القرية على الطريق الزراعي تحمل اسم الشهيد تخليدًا لذكراه.

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الإثنين، لعم الشهيد وشقيقه، مؤكدة وقوف وتضامن قيادة وشعبًا خلف أبنائها من القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار أوطانهم.

ووجهت المحافظ مكتب تشغيل الشباب لإيجاد فرصة عمل مناسبة لشقيق الشهيد الحاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات.

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